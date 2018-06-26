РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области проведут прием жителей Подольска 29 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В пятницу, 29 июня, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области», – говорится в сообщении.

Мероприятие проводиться в режиме видеоконференцсвязи по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи с 10:00 до 13:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.