РИАМО - 26 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав российских регионов в сфере ЖКХ за май 2018 года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

«Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область), Игорь Руденя (Тверская область), Антон Алиханов (Калининградская область) и Евгений Куйвашев (Свердловская область)», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В частности, в мае СМИ сообщали о том, Воробьев заблаговременно утвердил региональную программу капремонта с министром ЖКХ Подмосковья Евгением Хромушиным.

Замкнули топ-50 медиарейтинга губернаторов в сфере ЖКХ за май Александр Никитин (Тамбовская область), Иван Белозерцев (Пензенская область) и Александр Жилкин (Астраханская область).

В медиарейтинг вошли действующие главы регионов России на период составления рейтинга. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 45 тысяч источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.