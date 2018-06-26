РИАМО - 26 июн. Жители Подмосковья 28 июня смогут задать интересующие их вопросы министру сельского хозяйства и продовольствия региона Андрею Разину, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин проведет личный прием населения 28 июня в 15:00. На прием записалось шесть человек», – говорится в сообщении.

Планируется обсуждение земельных вопросов, реализация проекта создания КФХ и другие.

Запись на прием по телефонам: 8(495)650-33-31, 8(498)602-31-13 – начинается с первого рабочего дня текущего месяца и проводится ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней. В предвыходной и предпраздничный день – с 9:00 до 16:00, в первый рабочий день текущего месяца предварительная запись на прием граждан проводится до 20:00.