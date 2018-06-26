РИАМО - 26 июн. Парки вместо традиционных дворов будут созданы на территории строящегося жилого микрорайона «Аннино Парк», расположенного вблизи метро «Аннино» по адресу: Варшавское шоссе 141, корпус 2, всего в микрорайоне будет пять жилых корпусов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Для того, чтобы придомовое пространство было комфортным и удобным для жителей всех возрастов, традиционные дворы были спроектированы как парки, в которых будут созданы детские площадки и озелененные скверы для отдыха. Территория жилого микрорайона условно разделена на зоны, которые включают в себя два закрытых двора, Северный и Южный парки. Работы по благоустройству дворов планируется завершить во втором квартале 2019 года», — сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Так, в Северном парке для любителей спорта будут созданы площадки для занятий воркаутом. Шумные спортивные площадки для футбола и баскетбола вынесут за периметр дворов. Кроме того, в стороне от жилых корпусов создадут большую мультифункциональную спортивную площадку с футбольным полем и благоустроят сквер с высокими деревьями.

«В Южном парке дома на участке расположены таким образом, чтобы образовать закрытый контур с тихими дворами, свободными от машин и посторонних людей. Такая организация пространства позволит создать максимально комфортную среду для всех жителей микрорайона», — добавляется в сообщении.

Всего на участке площадью 4,6 гектара планируется возвести пять жилых корпусов, детский сад на 125 мест и наземный гараж на 300 машино-мест. Общая площадь объекта составит порядка 100 тысяч квадратных метров. На данный момент идет строительство всех пяти корпусов (1111 квартир), которое планируется завершить к концу этого года. Также начаты работы по возведению встроено-пристроенного детского сада. Планируемый срок завершения строительства - конец 2018 года. Работы по возведению многоуровневого паркинга планируется завершить во втором квартале 2019 года.

«Аннино Парк» расположен по адресу: Варшавское шоссе 141, корпус 2. Девелопером проекта является группа «ПИК».