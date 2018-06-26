РИАМО - 26 июн. Владельцы малого бизнеса активно покупают нежилые объекты площадью до 50 квадратных метров на аукционах Москвы, с начала 2018 года организовано более 50 аукционов по продаже помещений малой площадью, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«Почти половина от общего объема продаж коммерческой недвижимости, реализованной через единую торговую площадку Москвы с начала 2018 года, приходится на объекты площадью до 50 квадратных метров. С начала года проведены 60 аукционов за объекты малой площади, для участия в которых были поданы около 350 заявок», – сказал руководитель департамента Геннадий Дегтев.

По его словам, интерес к мини-площадям сохраняется четвертый год подряд. Среднее превышение стартовой цены по итогам торговых сессий этого года составляет 64%, в среднем на объект претендуют шесть участников.

«Аналогичные показатели конкуренции наблюдались в предыдущие три года. Будущее использование объекта определяет его местоположение. Чаще всего на объектах, расположенных внутри жилых кварталов, предприниматели открывают салоны красоты, аптеки, центры бытовых услуг. На первых линиях – магазины шаговой доступности», – пояснил Дегтев.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в связи с большим спросом, власти Москвы увеличивают количество малых площадей на городских аукционах.

«Ввиду востребованности помещений площадью до 50 квадратных метров среди малого бизнеса и ИП мы увеличили число таких объектов для выставления на торги. С учетом данных за последние два года около 30% помещений, документация по которым передается для выставления на торги по продаже, имеют малую площадь», – добавил Гаман.

Самое большое количество лотов малой площади реализованы в Северном административном округе – 12, в Юго-западном административном округе – 10 и в Центральном – восемь.

Рекордсменом по количеству участников стал нежилой объект площадью 44 квадратных метра, расположенный в новом ЖК на Дмитровском шоссе. На лот претендовали 30 участников, при этом итоговая цена увеличилась в два раза и составила 4,5 миллиона рублей.

Лот с самым большим превышением начальной цены реализован на Ленинском проспекте. За лот площадью 16 квадратных метров торговались 22 участника, а истовая цена выросла в шесть раз и составила 10,4 миллиона рублей.

В настоящее время на экспозиции находятся 37 нежилых объектов площадью от 18 до 49 квадратных метров.