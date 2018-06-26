Известный поэт-песенник, журналист, главред журнала «Юность» Андрей Дементьев ушел из жизни 26 июня на 90-м году. Стихотворения Дементьева, среди которых – «Никогда ни о чем не жалейте», «Лебединая верность», «Яблоки на снегу» и многие другие – отличаются особой лиричностью и простотой, многие из них стали эстрадными хитами. Редакция РИАМО вспомнила самые любимые стихи поэта.

Не смейте забывать учителей (1966)



Не смейте забывать учителей.

Они о нас тревожатся и помнят.

И в тишине задумавшихся комнат

Ждут наших возвращений и вестей.

Им не хватает этих встреч нечастых.

И, сколько бы ни миновало лет,

Случается учительское счастье

Из наших ученических побед.

А мы порой так равнодушны к ним:

Под Новый Год не шлём им поздравлений.

А в суете иль попросту из лени

Не пишем, не заходим, не звоним.

Они нас ждут. Они следят за нами

И радуются всякий раз за тех,

Кто снова где-то выдержал экзамен

На мужество, на честность, на успех.

Не смейте забывать учителей.

Пусть будет жизнь достойна их усилий.

Учителями славится Россия.

Ученики приносят славу ей.

Не смейте забывать учителей!

Лебединая верность (1975)

Никогда ни о чем не жалейте (1977)

Алешенька (Баллада о матери) (1974)

Все начинается с любви (1984)

Каскадеры (1980)

Я тебя рисую (1981)

Яблоки на снегу (1987)