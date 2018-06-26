РИАМО - 26 июн. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» с плавательным бассейном построили в подмосковной Кашире в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья», объект получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» с плавательным бассейном, расположенного в микрорайоне 3 по улице Металлургов в Кашире. Объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации», – говорится в сообщении.

Бассейн в ФОКе «Олимп» смогут посещать более 60 человек в смену. При этом в день предусмотрено пять смен. Здесь смогут заниматься как взрослые, так и дети.

В двухэтажном здании ФОКа, общая площадь которого составляет 2,3 тысячи квадратных метров, помимо бассейна есть пункт проката лыж, буфет, вестибюли-грелки с кабинками для переодевания, тренерские, раздевалки с душевыми и другие помещения. Прокатом лыж в ФОКе смогут воспользоваться 44 человека в смену.

Застройщик также выполнил озеленение и благоустройство прилегающей территории. Для подвижных игр здесь обустроены две спортивные площадки, а для малышей подготовили детскую игровую зону. На территории комплекса организовали открытую гостевую автостоянку на семь машино-мест, в том числе для маломобильных групп населения.

На объекте появилось 70 новых рабочих мест.

ФОК построен в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья» за счет областного бюджета. Генеральным подрядчиком на объекте является компания ООО «Триумф».