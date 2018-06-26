РИАМО - 26 июн. Многофункциональный жилой комплекс по концепции бюро Kengo Kuma & Associates появится в Москве на территории бывшего завода имени В.А. Казакова, проект свяжет общественную зону вдоль Кутузовского проспекта и реку, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Это знаковая точка на карте столицы – здесь Москва-Сити, река, сложный транспортный узел – рядом несколько станций метро, МЦК, при этом территория завода вырвана из городского контекста и мешает добиться связанности общественной зоны вдоль Кутузовского проспекта и реки. Проект бюро Kengo Kuma & Associates решает эту проблему», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, комплекс имеет проницаемую структуру, большое внимание уделено включению зеленых насаждений в проект. В настоящий момент разработан проект планировки территории, в мае этого года проект прошел публичные слушания.

Закрытая территория бывшего Первого Московского приборостроительного завода имени В.А. Казакова площадью 12 гектаров расположена между Кутузовским проспектом и берегом Москвы-реки. Разработкой проекта планировки территории занимается российское бюро Master’s Plan.

Архитектурно-градостроительное решение, ранее согласованное Москомархитектурой и членами Архитектурного совета Москвы, предусматривает размещение многофункционального общественно-жилого комплекса, который будет представлять собой два квартала зданий разной этажности, постепенно повышающихся к центру.

По центральной оси территории будет проходить сквозной пешеходный маршрут, соединяющий Кутузовского проспект и набережную реки.

«Надо сказать, что территория завода «вытянутая», она идет от Кутузовского проспекта до берега Москвы-реки. Главная идея – это создание пешеходного маршрута. Теперь можно будет от Кутузовского выйти прямо на набережную реки, и даже больше – город уже думает над тем, как бы связать два берега для перехода в Сити», - рассказала о проекте руководитель архитектурного бюро Master’s Plan Юлия Зубарик.

Кварталы комплекса сформировали с учетом комфортного пешеходного доступа до магазинов, объектов социальной инфраструктуры, детских площадок, мест отдыха, станций метро и остановок общественного транспорта.

Важной частью комплекса станет внутриквартальный сад и красивый ландшафтный дизайн в японском стиле. Искусственный холм в северной части сада в сочетании с прудом, ручьем, кустарниками и деревьями станет одной из достопримечательностей нового общественного пространства.