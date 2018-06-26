РИАМО - 26 июн. Гости столичного «Аптекарского огорода» могут увидеть цветущую гуаву в Викторной оранжерее, у растения даже есть пять плодов, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Гуава, или гуайява, (Psidium guajava) цветет и плодоносит в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» – растение с пятью плодами можно увидеть в Викторной оранжерее. Сладкий урожай ожидается осенью 2018 года», – говорится в сообщении.

В ноябре 2015 года гуава в «Аптекарском огороде» заплодоносила впервые за 30 лет. Тогда урожай выдался скромным – всего два плода. Всего в коллекции «Аптекарского огорода» три гуавы.

Родина растения – Центральная и Южная Америка, Карибский регион. Плоды гуавы бывают и маленькими (как абрикос) и крупными (вроде грейпфрута) – все зависит от вида. Цвет мякоти также бывает разным – белым, розовым, красным. У некоторых видов кожура не зеленая и не желтая, а красная. Благодаря чудесному аромату гуаву активно используют при производстве шампуней и прочих косметических средств.

«Обычно гуаву в «Аптекарском огороде» дегустируют куратор тропических растений Виталий Аленкин и директор сада Алексей Ретеюм. Плоды очень вкусные, сладкие, ароматные и похожи по консистенции на папайю», – отмечается в сообщении.

Помимо всего прочего, во многих регионах Африки, Азии, Центральной Америки гуаву применяют в традиционной медицине в качестве лекарства против диабета, воспалений, лихорадки, ревматизма и других недугов.

Также в Викторной оранжерее можно увидеть самые большие кувшинки в мире виктории амазонские, сахарный тростник, самое маленькое цветковое растение на планете, какао с плодами, бананы, тропические кактусы, бромелии, Дерево самоубийц и многое другое.