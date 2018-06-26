В 2019 году начнется строительство девяти платных путепроводов в Подмосковье. Новые инфраструктурные объекты появятся в наиболее проблемных местах пересечений автомобильных и железных дорог. Например, один из них обеспечит прямое сообщение между Сергиевым Посадом и Дмитровым и увеличит пропускную способность автомобильной дороги Хотьково-Озерецкое-Костино-Дмитров. Новые путепроводы не только улучшат ситуацию на дорогах Подмосковья, но и уменьшат риск ДТП. Подробнее об этапах строительства платных путепроводов и магистралях, которые они свяжут между собой, смотрите в инфографике РИАМО.

Переезд без пробок: что дадут платные путепроводы автомобилистам в Подмосковье>>