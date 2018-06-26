РИАМО - 26 июн. Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий по прозвищу «Паук», который баллотируется на пост мэра Москвы, представил некоторые пункты своей предвыборной программы, в частности, он предлагает сделать бесплатные парковки для горожан, убрать желтую плитку с тротуаров и отправить жителей пятиэтажек на Марс.

«Один из пунктов программы - сделать бесплатную парковку для москвичей, а с приезжих драть три шкуры. Жителей хрущевок отправить колонизировать Марс», - сказал Троицкий журналистам.

Он рассказал, что в планах у него открыть сеть баров «Бей чертей - спасай Россию» и рюмочных «Антисоветская».

Кроме этого, Троицкий планирует убрать желтую плитку, по которой неудобно ходить в «лабутенах».

Он добавил, что рассчитывает не менее чем на 35% голосов. Такой вывод он сделал из того, что его узнают на улицах.

«Люди в магазинах подходят - дайте селфи, автограф. Если 20 человек в магазине находятся и каждый подходит и просит автограф, то какой мы можем сделать вывод? Люди узнают, спрашивают, всегда везде это происходит. Люди разных поколений, социальных слоев. Мне даже неудобно зачастую, приходится в сумке таскать открытки, чтобы человеку было приятно», - отметил Троицкий.

Он также добавил, что собирается пролететь в дирижабле над Москвой.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования – 9 сентября.

Процедуру выдвижения уже прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии «Зеленые»), главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич (от регионального отделения политической партии «Национальный курс»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин.

Документы также подали гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, гендиректор ООО «НИТЭК» Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов и электромонтер Московского государственного технологического университета «Станкин» Александр Горлов, а также предприниматель и оппозиционный политик Дмитрий Гудков.