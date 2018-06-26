РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске на водопроводной насосной станции «Товарная» планируют завершить ремонт фильтров в 2019 году, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник службы ВНС МУП «Водоканал» Михаил Юдин.

Во вторник представители администрации горокруга совместно с журналистами посетили станцию обезжелезивания ВНС «Товарная», которая очищает воду для жителей микрорайона Климовск в части «Весенняя». В рамках мероприятия представители «Водоканала» рассказали о проделанной на станции работе, а также поделились планами на будущее. В частности, на данный момент продолжаются работы по реконструкции фильтров.

«Данная станция была собрана в 80-х годах, а в ведении «Водоканала» находится с 2015 года. За это время были проведены работы по ремонту запорной арматуры, промывке резервуаров, а также появилась на станции новая система обеззараживания. Помимо этого, приступили к ремонту фильтровальной системы, так как это сердце станции. На данный момент из восьми фильтров были отремонтированы четыре, и проводится реконструкция фильтра №5. Отремонтировать их (все фильтры – ред.) планируется в 2019 году», – сказал Юдин.

Он отметил, что новые фильтры позволяют обеспечить надежность станции и экономить воду. Работы проводятся предприятием за собственные средства.

«После того, как будут отремонтированы все фильтры, появится возможность обеспечить работу станции на всю ее мощность. Для этого будет необходимо провести работу на сетях. В будущем запланирован также ремонт всего насосного оборудования. Сейчас идут закупочные процедуры», – пояснил Юдин.