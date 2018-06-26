РИАМО - 26 июн. В подмосковном городе Руза, который в этом году отмечает свое 690-летие, планируется провести масштабное благоустройство, преобразования коснутся центральной части города, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

«Уже в ближайшие месяцы центр Рузы существенно преобразится. Созданный в рамках работы по формированию комфортной городской среды проект благоустройства включает организацию единого общественного пространства с непрерывной пешеходной инфраструктурой, местами для досуга, зонами рекреации для местных жителей и гостей города. Площадь благоустройства территорий составит порядка 4 гектаров», – сказал начальник Главархитектуры региона Владислав Гордиенко.

На территории вокруг Георгиевского пруда планируется провести дополнительное озеленение, а также расширить нижнюю береговую террасу. Предполагается установить деревянные скамейки и шезлонги, новые игровые площадки, каждая из которых будет ориентирована на детей разного возраста, соорудить декоративный мост через пруд, обшитый лиственницей, и два небольших пирса.

Кроме того, в южной части пруда проектом предусмотрена площадка с навесом, которая летом будет пользоваться спросом у отдыхающих, а зимой – у любителей катания на коньках. Обилие деревянных поверхностей сделает пространство более уютным.

На площади перед центром культуры и искусств, где в 2013 году установили памятник Зое Космодемьянской авторства скульптора Зураба Церетели, будет обновлено мощение из плитки серых оттенков, складывающихся в геометрический орнамент. Также пространство будет дополнено выставочными стендами для проведения постоянных и временных экспозиций под открытым небом, современной городской мебелью, деревьями для отдыха в тени, освещением, в том числе архитектурной подсветкой здания центра.

За счет оптимизации парковочного пространства позади здания появится небольшая зона молодежного досуга со скейтпарком. Кроме того, у проезжей части планируется новый монумент – трехметровая световая стела «Руза», украшенная рельефом с изображением пшеничных колосков, символизирующих жизнь и процветание.

Благоустройство коснется и площади перед зданием администрации округа. Пространство будет модернизировано за счет замены мощения, озеленения, строительства деревянного амфитеатра, навеса с качелями и павильона с кафе. Общественное пространство плавно переходит в «Рузский Арбат» – пешеходный променад протяженностью 300 метров от улиц Солнцева и Федеративная. В перспективе «Рузский Арбат» превратится в оживленную улицу за счет дополнения новыми торговыми павильонами.

«Основная задача проекта – создать многофункциональные независимые зоны в едином стиле с акцентами на знаковых городских объектах, сохранив при этом историческую самобытность Рузы. В результате должен получиться целостный пешеходно-туристический маршрут с интересными событийными площадками и местами для спокойного отдыха», – отметил главный архитектор Подмосковья Михаил Хайкин.