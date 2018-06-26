РИАМО - 26 июн. В сельском поселении Ашитковское Воскресенского района Подмосковья ликвидировали семь незаконных свалок общим объемом около 230 кубометров, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В Подмосковье продолжаются работы по ликвидации нелегальных свалок и очаговых навалов мусора, выявленных сотрудниками Минэкологии и Госадмтехнадзора. На днях промежуточные итоги этой работы подвели в сельском поселении Ашитковское Воскресенского района.

«Здесь было ликвидировано семь незаконных свалок, общий объем вывезенного мусора составил почти 230 кубометров. Приведены в порядок земельные участки вблизи станции Берендино и села Осташово», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган,

Установка контейнеров и вывоз мусора в населенных пунктах и СНТ ведутся согласно утвержденным дорожным картам и графикам.

Ранее на территории городского поселения Хорлово была ликвидирована свалка бытового и строительного мусора объемом более 30 кубометров.