РИАМО - 26 июн. На всех радиальных направлениях Московской железной дороги в дни столичных футбольных матчей, начинающихся в 21:00, будут курсировать около 40 дополнительных электропоездов, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В ночь с 27 на 28 июня, с третье на четвертое и с 11 на 12 июля ОАО «РЖД» совместно с АО «Центральная ППК» на всех радиальных направлениях Московской железной дороги назначит 38 дополнительных ночных пригородных поездов», - говорится в сообщении.

Дополнительные электрички, которые будут отправляться в интервале с 00:00 до 3:30, позволят болельщикам после игр добраться из столицы до городов Подмосковья.

В эти дни в Москве на стадионах «Спартак» и «Лужники» пройдут футбольные матчи в рамках чемпионата мира по футболу FIFA, начинающиеся в 21:00.

Пригородные поезда из Москвы отправятся: на Ярославском направлении до станций «Сергиев Посад» и «Монино», на Павелецком – до «Домодедово» и «Кашира», на Белорусском – до «Можайск», «Звенигород», «Голицыно» и «Усово», на Савеловском – до «Дмитров» и «Лобня», на Киевском – до «Нара» и «Новопеределкино».

Помимо этого, на Казанском – до «Куровская», «Платформа 47 километр» и «Голутвин», на Горьковском – до «Железнодорожная», «Крутое», «Захарово» и «Балашиха», на Рижском – до «Новоиерусалимская» и «Нахабино», на Курском – до «Подольск», «Чехов» и «Серпухов».

На диаметральном – Курско-Рижском – направлении дополнительные электрички будут курсировать между станциями «Подольск – Нахабино».

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru).

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. В Московской области проживают и тренируются девять сборных команд ЧМ-2018: Россия, Португалия, Иран, Франция, Перу, Аргентина, Мексика, Бельгия и Тунис. Мундиаль завершится 15 июля.