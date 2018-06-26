РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. К августу 2018 года в микрорайоне Климовск Подольска планируют завершить реконструкцию двух канализационно-насосных станций, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник службы эксплуатации канализационно-насосных станций МУП «Водоканал» Николай Шевченко.

Всего на территории округа на постоянном обслуживании МУП «Водоканал» находится более 60 КНС. Помимо этого, имеется около 100 станций, которые обслуживаются по заявкам и договорам.

«На сегодняшний день по программе реконструкции и модернизации водоснабжения и водоотведения мы заканчиваем реконструкцию двух очень крупных станций в микрорайоне Климовск. Одна из них – КНС №11 находится в части «Весенняя», а другая – КНС №3 в части «Гривно». Реконструкция подразумевает полную замену технологического оборудования, труб, автоматики, строительные работы и благоустройство. Завершить их планируется к августу текущего года», – сказал Шевченко.

Он отметил, что трубопроводы данных канализационно-насосных станций находились в ветхом состоянии, насосное оборудование было изношено и не обеспечивало стабильную работу систем, также было завышенное потребление электроэнергии.

«При реконструкции мы выполнили замену внутренних напорных трубопроводов, замену запорной арматуры. Повысили надежность работы КНС №3 путем организации второго плеча внутреннего напорного коллектора и переключения на новый напорный трубопровод. Также они были оснащены системами автоматического переключения электропитания, а также внедрили системы автоматизации и обеспечили возможность диспетчерского управления», – пояснил Шевченко.