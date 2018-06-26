РИАМО - 26 июн. Июль в Московском регионе начнется с дождей, за первые три дня месяца может выпасть 26 миллиметров осадков, а температура днем не будет превышать плюс 21 градус, сообщается на сайте Росгидромета.

«Воскресенье, 1 июля. Ночью: плюс 15 градусов, облачно, дождь, количество осадков – 6 миллиметров, днем: плюс 19 градусов, облачно, дождь, количество осадков — 4 миллиметра. Понедельник, 2 июля. Ночью: плюс 12 градусов, облачно с прояснениями, временами дождь, количество осадков — 3 миллиметра, днем: плюс 21 градус, облачно, временами дождь, количество осадков — 5 миллиметров», — говорится в сообщении.

Третьего июля будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. За сутки может выпасть 8 миллиметров осадков. Температура ночью составит плюс 13 градусов, днем — плюс 18.

По данным с сайта Гидрометцентра России, средняя сумма осадков в Москве в июле составляет 94 миллиметра.