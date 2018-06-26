РИАМО - 26 июн. В новые благоустроенные квартиры планируют переселить около 300 подмосковных семей из ветхого жилья, жильцам вручат ключи в августе-сентябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«67 жителей будут переселены в новостройку, которая возведена по адресу: Коломенский городской округ, улица Коммунальная, дом 10б. Также на сентябрь запланировано вручение ключей от новых квартир 143 жителям аварийных домов в Волоколамске», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Кроме того, уже в августе справят новоселье 75 жителей Сергиево-Посадского района, квартиры которым предоставят в доме на улице Театральная городского поселения Краснозаводск.

Министерство строительного комплекса региона продолжает работу по исполнению поручения губернатора Андрея Воробьева по ликвидации аварийного фонда на территории Московской области.