РИАМО - 26 июн. Два спортсмена по конному спорту с ментальными нарушениями из Москвы вошли в сборную команду России и представят страну на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады, сообщил РИАМО во вторник президент Специальной Олимпиады России, депутат Госдумы Юрий Смирнов.

«По итогам Всероссийской Спартакиады по конному спорту в Иркутске определились кандидаты в сборную – ими стали спортсмены из Москвы, Иркутска и Новосибирска», – сказал Смирнов.

Всероссийская Спартакиада прошла по нескольким дисциплинам конного спорта – выездке, английской езде, рабочей тропе, гонке вокруг шестов и бочек. Эти соревнования стали отборочными на Всемирные летние игры Специальной Олимпиады, которые пройдут в марте 2019 года в Абу-Даби (ОАЭ).

На прошлой неделе впервые Иркутская область стала хозяйкой Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады России по конному спорту. В мероприятии приняли участие 32 спортсмена из восьми регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Новосибирской, Иркутской и Сахалинской областей, Красноярского края и республики Бурятия.

«Наши спортсмены смогли не только достойно выступить на манеже, но и насладиться красотами региона. Насыщенная культурная программа стала прекрасным дополнением, и мы уверены, что надолго запомнится всем атлетам Специальной Олимпиады России», – подчеркнул Смирнов.