РИАМО - 26 июн. В подмосковном Ногинске возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть ребенка, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

По предварительным данным, 22 июня 2018 года на автобусной остановке в городе Ногинске водитель маршрутного автобуса сбил трехлетнего мальчика, который выпал из открытой двери транспортного средства. Ребенок получил различные травмы и скончался в автомобиле скорой помощи по пути следовании в больницу.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области по факту наезда автобуса на трехлетнего мальчика, выпавшего из открытой двери маршрутки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

В настоящее время устанавливаются наличие либо отсутствие нарушений в действиях водителей и организации, занимающейся перевозкой людей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются дополнительные очевидцы произошедшего.