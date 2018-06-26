РИАМО - 26 июн. Выдачу ключей обманутым дольщикам жилых комплексов «Авиатор» и «Сходня парк» в подмосковном городском округе Химки планируют начать в 2019 году, сообщил журналистам во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Везде сроки разные, разные ситуации. По ЖК «Авиатор» мы рассчитываем вручить ключи в первом квартале 2019 года, все для этого будем делать. Вместе с правоохранительными органами там идут судебные заседания, и мы не в силах повлиять на их ускорение. «Солнечная система» тоже будет достроена в ближайшее время после банкротства Urban Group, которое состоится в июле. ЖК «Сходня-парк» - на стройку выйдем уже в этом году», - сказал Воробьев.

Как уточнил заместитель председателя регионального правительства Максим Фомин, первые два дома ЖК «Сходня-парк» планируют построить к середине 2019 года. Застройщиком выступает компания «Строй-групп».

«Солнечную систему» будут достраивать. «Дом.РФ» обещал по максимуму все обязательства, которые Urban Group на себя брало, выполнить», - заключил Фомин.

ЖК «Авиатор» в микрорайоне Планерная готов на 60%. В списке дольщиков объекта числится 235 человек. В настоящее время по проблемному дому реализуется механизм замены застройщика в рамках процедуры банкротства. ЖК «Сходня парк» на улице Первомайской состоит из пяти девятиэтажных корпусов. Договоры долевого участия в строительстве ЖК заключили 332 человека. Работы на объекте приостановлены в октябре 2017 года. Сейчас ведется поиск инвестора.

ЖК «Солнечная система» представляет собой четыре жилых дома разной этажности со встроенными нежилыми помещениями. Объект не признан проблемным. Просрочка по ДДУ составляет от трех до семи месяцев. Дома находятся в высокой степени строительной готовности -от 75% до 90%. По объекту насчитывается 3261 пострадавший гражданин. В настоящее время поданы иски в суд о банкротстве застройщика АО «Континент проект» (ГК Urban Group).

В 2013 году в Московской области было 18 тысяч обманутых дольщиков и 108 проблемных объектов. За пять лет (2013-2017 годы) обеспечены права 19717 дольщиков (119 объектов). На решение проблемы обманутых дольщиков привлечено около 50 миллиардов рублей внебюджетных средств.

На начало 2018 года в Подмосковье было 27 проблемных объектов в 19 муниципалитетах. В настоящее время – 37 проблемных объектов и 7668 обманутых дольщиков в 24 муниципалитетах.

Ранее в Фонде защиты прав дольщиков сообщили, что права дольщиков Urban Group будут защищены посредством механизма банкротства. В связи с этим фонд 9 июня подал в Арбитражный суд Московской области исковые заявления о банкротстве пяти компаний-застройщиков группы. Механизм позволяет, в том числе, рассматривать возможность привлечения к достройке объектов нового застройщика.

В случае признания компаний-застройщиков ГК Urban Group банкротами, финансирование строительства будет возобновлено в течение двух-трех месяцев с использованием ресурсов фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти возьмут на себя достройку проблемных объектов компании Urban Group, поэтому обманутых дольщиков этой организации в Подмосковье не будет.