РИАМО - 26 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокого риска пожаров на вторник и 27 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 32 часа с 13:00 вторника.

«Желтый» уровень опасности также объявлен на территории Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Курской и Белгородской областей. В Воронежской области объявили следующий, «оранжевый» уровень, который обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье и Москве во вторник ожидается сухая и по-настоящему летняя погода с температурой до плюс 26 градусов. Ветер в течение дня будет слабым. 27 июня прогнозируются переменная облачность без осадков, температура ночью составит плюс 13-15 градусов, днем – плюс 26-28 градусов.