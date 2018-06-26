РИАМО - 26 июн. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Мосгорнаследия об изъятии главного дома городской усадьбы купца В.А. Шибаева у собственника, городу предстоит найти нового владельца для этого здания, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Решение обусловлено неоднократным нарушением обязательств по сохранению объекта культурного наследия, а также игнорированием предписаний о необходимости реставрации здания.

«Собственник этого уникального памятника уже несколько раз привлекался к административной ответственности за свое недобросовестное отношение к объекту культурного наследия. Владелец продолжил игнорировать требования департамента культурного наследия Москвы и суда. Единственным возможным решением вопроса о спасении данного памятника стало его изъятие. Думаю, что такой прецедент будет хорошим уроком для безответственных владельцев», – сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Также глава столичного департамента добавил, что главный дом городской усадьбы представляет ценность как типовой пример застройки района Таганки XIX века, при этом он является одним из немногих деревянных домов эпохи ампир, сохранившихся в столице.

«Важно отметить, что практически все деревянные особняки Москвы признаны объектами культурного наследия. Мы тщательно следим за их сохранностью, ведь каждый из них – это неповторимый памятник, который благодаря своей исключительности не затерялся в высотном мегаполисе», – подчеркнул Емельянов.