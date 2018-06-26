РИАМО - 26 июн. Трамваи на Ростокинском проезде на востоке Москвы начали ездить в два раза быстрее после работ по обновлению путей, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«После обособления в начале года путей на Ростокинском проезде и улице Бориса Галушкина трамваи №11 и 25 поехали вдвое быстрее – время движения по этим улицам в часы пик сократилось с 30 до 15 минут», – говорится в сообщении.

Теперь автомобили не препятствуют работе городского транспорта – рельсы отделены от проезжей части разметкой, над путями размещены предупреждающие знаки, а соблюдение правил дорожного движения контролируют камеры фотовидеофиксации.

Как отметил первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук, ежедневно трамвайными маршрутами № 11 и 25 пользуются больше 47 тысяч человек.

«Для нас важно, чтобы ожидание городского транспорта было минимальным, а поездка была комфортной. После обособления путей на Ростокинском проезде и улице Бориса Галушкина интервалы движения трамваев уменьшились на 15% – сегодня фактическое время ожидания транспорта здесь не превышает 6-9 минут», – сказал Ткачук.

Транспортный комплекс столицы ведет постоянную работу по обособлению путей от проезжей части, настройке светофоров и запуску тактового расписания на трамвайных линиях. В частности, такая схема организации движения позволила сократить интервалы на Халтуринской улице – городской транспорт проезжает этот участок быстрее на четыре минуты.

Кроме того, после снятия турникетов на столичных трамвайных маршрутах пассажиры стали экономить в поездках до 20 минут. Все это делает трамвай одним из самых быстрых и востребованных видов транспорта в городе.