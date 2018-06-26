РИАМО - 26 июн. Зрелищные соревнования парусников, приуроченные ко Дню работников морского и речного флота, пройдут 1 июля в акватории Химкинского водохранилища, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

В праздничной регате, которая впервые стартовала в 2016 году, примут участие быстроходные парусные яхты класса J70, способные развивать скорость до 20 узлов (36 километров в час). Свое мастерство продемонстрируют десять команд Минтранса России – в том числе ФГБУ «Канал имени Москвы».

«Регата в День речника стала доброй традицией. Ведь мы не только работаем, но и отдыхаем на воде. «Канал имени Москвы» участвует в подобных соревнованиях уже не в первый раз, и, конечно, рассчитывает на призовые места. Такие гонки помогают поддерживать здоровый образ жизни, укрепляют взаимодействие с коллегами транспортной отрасли и, главное, становятся настоящим праздником речного спорта», – сказал руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

День работников морского и речного флота (День речника) отмечают ежегодно в первое воскресенье июля. Этот отраслевой праздник был учрежден в 1980 году. С тех пор в указанную дату поздравляют с профессиональным днем всех работников водного транспорта: пассажирского, грузового и специального.