РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске с начала июня проверили работу подрядных организаций в 352 подъездах жилых домов, где завершился ремонт по программе «Мой подъезд», недостатков инспекторы не нашли, сообщается на официальной странице депутата Мособлдумы Павла Максимовича в соцсети «ВКонтакте».

«С начала июня члены группы общественного контроля следили за ходом реализации государственной программы Московской области по ремонту подъездов многоквартирных домов в горокруге Подольск. В их числе депутаты городского совета и их помощники, представители молодежных организаций округа. В этом году (2018 году – ред.) в программу включен ремонт 1 240 подъездов в 367 МКД. За три недели члены группы общественного контроля осмотрели 352 подъезда. Недостатков не выявили», – говорится в сообщении.

По его словам, неравнодушные к будущему Подольска энтузиасты находят время для того, чтобы не только проверять ход ремонта в подъездах, но и пообщаться с жителями, выслушать их пожелания.

Особые слова благодарности он выразил самым активным – Любови Балым, Даниилу Чибрикову, Виктории Филяевой, Дмитрию Савельеву, Александру Левадному, Владимиру Михееву, Виталию Баранникову, Сергею Зеленскому.