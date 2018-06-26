Как жителям Подмосковья получить документы из МФЦ на дом

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Чтобы оформить доставку результатов оказанной госуслуги из МФЦ на дом, необходимо написать электронное заявление через портал государственных и муниципальных услуг Московской области, для этого необходимо войти в личный кабинет или зарегистрироваться.

В нем указываются:

- адрес доставки,

- ФИО заявителя,

- адрес регистрации заявителя,

- контактный телефон,

- дата и адрес, на который необходимо доставить пакет документов.

При обращении в МФЦ за услугой https://uslugi.mosreg.ru/pgumo/system/mfc_list.htm также можно указать, что вы хотите получить результаты на дом.