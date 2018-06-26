Как жителям Подмосковья получить документы из МФЦ на дом

Кто может получить услугу на дом
Чтобы получить результаты оказания государственных и муниципальных услуг в Подмосковье, необязательно лично приходить в многофункциональный центр (МФЦ). Сотрудник МФЦ может доставить заявителю результаты домой. Это позволяет минимизировать временные затраты на получение результатов госуслуг в Московской области.
Воспользоваться услугой могут:
- физические лица;
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели.
Заявление
Чтобы оформить доставку результатов оказанной госуслуги из МФЦ на дом, необходимо написать электронное заявление через портал государственных и муниципальных услуг Московской области, для этого необходимо войти в личный кабинет или зарегистрироваться.
В нем указываются:
- адрес доставки,
- ФИО заявителя,
- адрес регистрации заявителя,
- контактный телефон,
- дата и адрес, на который необходимо доставить пакет документов.
При обращении в МФЦ за услугой https://uslugi.mosreg.ru/pgumo/system/mfc_list.htm также можно указать, что вы хотите получить результаты на дом.
Оплата
Услуга по доставке результатов оказанной услуги из МФЦ является платной. Образцы квитанций для оплаты можно скачать на сайте госуслуг Московской области в разделе «Оплата» внизу страницы.
Сроки
Регистрация заявления и комплекта документов займет 1 рабочий день. Доставка результата заявителю осуществляется в течении 2-4 рабочих дней после передачи органом власти готового результата в МФЦ.
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