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Как жителям Подмосковья получить документы из МФЦ на дом

Как заказать документы из МФЦ на дом жителям Московской области, читайте в материале РИАМО.
© Фото, сайт администрации Солнечногорского района
1

Кто может получить услугу на дом

© Мытищинское информагентство, Юлия Алабина

Чтобы получить результаты оказания государственных и муниципальных услуг в Подмосковье, необязательно лично приходить в многофункциональный центр (МФЦ). Сотрудник МФЦ может доставить заявителю результаты домой. Это позволяет минимизировать временные затраты на получение результатов госуслуг в Московской области.

Воспользоваться услугой могут:

- физические лица;

- юридические лица;

- индивидуальные предприниматели.

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2

Заявление

© uslugi.mosreg.ru

Чтобы оформить доставку результатов оказанной госуслуги из МФЦ на дом, необходимо написать электронное заявление через портал государственных и муниципальных услуг Московской области, для этого необходимо войти в личный кабинет или зарегистрироваться.

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В нем указываются:

- адрес доставки,

- ФИО заявителя,

- адрес регистрации заявителя,

- контактный телефон,

- дата и адрес, на который необходимо доставить пакет документов.

При обращении в МФЦ за услугой https://uslugi.mosreg.ru/pgumo/system/mfc_list.htm также можно указать, что вы хотите получить результаты на дом.

3

Оплата

© РИАМО, Николай Корешков

Услуга по доставке результатов оказанной услуги из МФЦ является платной. Образцы квитанций для оплаты можно скачать на сайте госуслуг Московской области в разделе «Оплата» внизу страницы.

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4

Сроки

©  пресс-служба администрации Реутова, Ранет Матказин

Регистрация заявления и комплекта документов займет 1 рабочий день. Доставка результата заявителю осуществляется в течении 2-4 рабочих дней после передачи органом власти готового результата в МФЦ.

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Иван Пышечкин
ПодмосковьеМФЦ
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