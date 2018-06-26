РИАМО - 26 июн. На территории ЗИЛа ведется активное строительство жилья и офисов, специалисты приступили к проверкам строительства внутриквартальных проездов, они планируют проверить толщину и уплотнение уложенного дорожного покрытия, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Мосгосстройнадзор совместно с представителями Центра экспертиз («ЦЭИИС») проверит качество работ на строительстве улично-дорожной сети на территории бывшего завода имени Лихачева», – сообщил председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Олег Антосенко.

Как говорится в сообщении, эксперты выполнят обследования внутриквартальных проездов, строящихся между жилыми корпусами. Специалисты проверят толщину и уплотнение дорожного покрытия путем отбора кернов.

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 37 объектов строительства, выполнит 239 исследований. Среди проверяемых объектов: пристройка на 300 мест к зданию школы № 324 «Жар-Птица» на улице Лобачевского, дом 66 и спорткомплекс Московского училища олимпийского резерва №2 на Малой Филевской улице, владение 34, корпус 2.

Помимо этого, эксперты проверят детские сады на 200 мест на улице Красноказарменная, владение 14А, на 350 мест – в кварталах 4 и 6 в районе Некрасовка, международная школа «Летово» в новой Москве, многофункциональный комплекс в составе транспортно-пересадочного узла «Саларьево» в одноименной деревне.

Качество работ также проверят на участке трассы «Солнцево – Бутово – Видное» от Киевского до Калужского шоссе, участке Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД. Кроме того, проверят ход строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Нижняя Масловка» до станции «Электрозаводская» и от станции «Авиамоторная» до камеры съездов.