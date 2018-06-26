РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июн. С 18 по 24 июня в подмосковном Королеве заменили более 20 ламп уличного освещения, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Работа по освещению улиц и дворов проводится в Королеве в рамках проекта «Светлый город». Он был инициирован губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым на основании обращений жителей.

«С 18 по 24 июня предприятием благоустройства «Автобытдор» были заменены 22 лампы улично-фонарного освещения», – говорится в сообщении.

Главной целью подобного вида работ является ликвидация неосвещенных участков в городе. В программу развития сети наружного освещения на 2018-2022 годы вошло более 130 адресов, ознакомиться с ними можно на портале координационного совета.

Сообщить о проблемах с уличным освещением можно в ЕДС по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.