РИАМО - 26 июн. В текущем году дорожникам в подмосковной Балашихе предстоит заменить асфальтобетонное покрытие на 59 участках общей протяженностью 44 километра, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Балашиха в текущем сезоне (в 2018 году – ред.) отремонтируют шесть участков региональных дорог общей протяженностью 9 километров и 53 участка муниципальной сети протяженностью 35 километров. Работы на муниципальной улично-дорожной сети проводятся с софинансированием из регионального Дорожного фонда», – говорится в сообщении.

В этом году размер субсидии из регионального фонда на ремонт муниципальных автодорог Балашихи составил свыше 232 миллионов рублей.

«Это почти вдвое больше по сравнению с прошлым (2017 годом – ред.) годом. Объем ремонтных работ в этом году в округе также увеличился почти вдвое», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

Так, в 2017 году в Балашихе было отремонтировано 32 дороги общей протяженностью 26 километров.