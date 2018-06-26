РИАМО – 26 июн. На федеральный этап Всероссийского конкурса «Юные техники и изобретатели» прошло около 400 проектов из 6 тысяч заявок, сообщил журналистам председатель центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко.

В Государственной думе во вторник проходит V Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели». В рамках конференции подводят итоги одноименного конкурса.

«Сегодня мы будем награждать участников. Мне, например, очень приятно, что одна из главных номинаций - номинация, связанная со здоровьем. 380 участников - детей, которые уже себя проявили, зарекомендовали», - сказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Антон Ищенко, в свою очередь, отметил, что всего на участие в конкурсе было подано 6 тысяч заявок из разных регионов страны, только 380 проектов прошли на федеральный этап.

Как отмечается в материале к мероприятию, проведение конференции приурочено к международному Дню изобретателя и рационализатора.

За время ее существования в конференции приняли участие более 700 тысяч школьников из 75 регионов России. Основной задачей является поиск и поддержка молодых изобретателей, повышение статуса инженерных профессий и рационализаторства, а также тиражирование успешных практик в реализации детских проектов с участием государства, корпораций и госкомпаний, структур частного бизнеса, общественных и образовательных организаций.