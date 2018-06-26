РИАМО – 26 июн. Попавшая под колеса BMW и потерявшая ребенка на девятом месяце беременности москвичка скончалась в больнице, лихач сбил ее на тротуаре на севере столицы, сообщает во вторник Газета.ru.

«Врачи не смогли спасти молодую женщину, ставшую одной из жертв резонансного ДТП в Москве. Целую неделю медики боролись за жизнь Наталии Львовой, которая потеряла ребенка, находясь на девятом месяце беременности. Ее и другую пострадавшую сбил водитель на BMW 525. Львова неделю не приходила в создание», — говорится в сообщении.

Муж погибшей Евгений Львов попросил откликнуться всех очевидцев ДТП, которые могут рассказать, что именно произошло и, возможно, поделиться записями с видеорегистраторов: еще до гибели 28-летней супруги он был намерен добиться для водителя максимально жесткого приговора и опасался, что он может уйти от серьезной ответственности.

Смертельная авария произошла 18 июня в Москве в районе дома 21 по улице Верхняя Масловка. Женщина вместе с другими пешеходами ожидала зеленого сигнала светофора, стоя на тротуаре. Как отмечается в сообщении, на записях с камер видеонаблюдения видно, как автомобили уже начинают тормозить на красный для них сигнал. Однако BMW черного цвета не затормозил, на полном ходу вылетел на тротуар и сбил двух женщин.

«Обеих врачи срочно доставили в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. За рулем BMW, как рассказал Львов, находился некий Михаил Исаханов», — уточняется в сообщении.

В материале добавляется, что Исаханов был сотрудником департамента регионального развития «Синергии».

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