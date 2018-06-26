РИАМО - 26 июн. Для юных жителей Ликино-Дулева подготовили спортивную программу «Олимпийский резерв» в парке городского округа 28 июня, сообщается на странице КДЦ «Дулевский» в соцсети «ВКонтакте».

«Культурно-досуговый центр «Дулевский» приглашает детей 28 июня на спортивно-познавательную программу «Олимпийский резерв», приуроченную к Международному дню Олимпийских игр», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в рамках программы для детей будут организованы познавательные беседы об истории Олимпийских игр, эстафеты и спортивные викторины. Для участия желательна удобная обувь и одежда.

Место проведения мероприятия: город Ликино-Дулево, парк культуры и отдыха «Дулевский». Программа начнется в 15:00.