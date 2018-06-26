РИАМО – 26 июн. Известный поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев скончался во вторник в Москве на 90-м году жизни, сообщает «Интерфакс».

«Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет», – сказал собеседник агентства.

Дементьев с 1981 по 1992 год возглавлял литературный журнал «Юность», который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен.

В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим.

В 90-е и начале нулевых годов работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.