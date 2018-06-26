РИАМО - 26 июн. В Московской области установили контроль за повышением энергетической эффективности, соответствующее постановление инициировано региональным министерством энергетики, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Контролировать соблюдение требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности будут областные комитет по ценам и тарифам, Главное управление строительного надзора и Государственная жилищная инспекция», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, контролю подлежат ресурсоснабжающие организации в части разработки и выполнения своих программ энергосбережения. Это позволит значительно снизить потери при производстве и передаче энергетических ресурсов.

Также теперь подлежит обязательному контролю соблюдение требований энергосбережения при строительстве многоквартирных домов и любых других зданий. Благодаря такому контролю вводимые в эксплуатацию здания будут обладать высоким классом энергоэффективности.

При эксплуатации уже построенного жилищного фонда контролю подлежат управляющие компании в части соблюдения требований энергоэффективности.

Как пояснил министр энергетики Московской области Леонид Неганов, уже в 2018 году контроль за требованиями энергосбережения позволит повысить уровень оснащенности приборами учета многоквартирных домов с 59,9% до 63,5%, а уровень энергоэффективности МКД, соответствующих нормальному классу и выше, – с 12,1% до 13,2%.