РИАМО - 26 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил во вторник нового главного врача Химкинской центральной клинической больницы Владислава Мирзонова, перед ним стоят задачи по укомплектовке кадров и капитальному ремонту.

Мирзонов родился в 1967 году, он окончил Нижегородский медицинский институт по специальности педиатрия. Кандидат медицинских наук. Работал главным врачом в Шатковской центральной районной больнице, начальником управления здравоохранения администрации Мытищинского района, главным врачом Мытищинской городской клинической больницы, начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций министерства здравоохранения Московской области.

«Мы назначаем нового главного врача. Я очень рассчитываю, что Вы справитесь с новыми задачами, что коллектив примет. Одна из трех ключевых проблем в Химках - система здравоохранения. Нехватка терапевтов и педиатров. Очень хочу попросить, чтобы вы (коллектив учреждения - ред.) поддержали главного врача, чтобы мы нашли двух терапевтов и трех педиатров. Также прошу строго следить за финансовой дисциплиной», - сказал Воробьев в ходе встречи с медиками больницы.

Он отметил, что в следующем году должен начаться капитальный ремонт учреждения.

«Мы очень надеемся, что ваш профессионализм, ваша вежливость будут оценены жителями по достоинству», - заключил глава региона.

На территории Химок семь медицинских учреждений: Химкинская ЦКБ, Сходненская городская больница, психиатрическая больница, кожно-венерологический диспансер, центр медицинской профилактики, врачебно-физкультурный центр, стоматологическая поликлиника.

Химкинская ЦКБ - самое крупное многопрофильное лечебное учреждение городского округа, в ней оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь населению.

Больница оснащена высокотехнологичной диагностической аппаратурой. На базе учреждения функционируют 36 подразделений, уточняется в материале пресс-службы губернатора и правительства области.