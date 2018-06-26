РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске до 10 августа будут собирать крестьянскую утварь, предметы быта и скарб производства 40-х годов для съемок фильма о подольских курсантах «Ильинский рубеж», сообщается в группе «Кинопроект «Ильинский рубеж» в соцсети «ВКонтакте».

Студия «Военфильм» снимает картину о бессмертном подвиге подольских курсантов. Этот фильм должен стать народным кинопроектом.

«Жители Подольска могут принять участие в подготовке съемок картины «Ильинский рубеж» и предоставить предметы быта 40-х годов в срок до 10 августа 2018 года. Вещи будут принимать ежедневно с 10:00 до 18:00 во Дворце молодежи по адресу: Подольск, Октябрьский проспект, дом №11/1», – говорится в сообщении.

Для съемок фильма нужна женская и детская историческая одежда 1940-х годов, в том числе платья, блузки, юбки ниже колена, трикотажные кофточки, желательно вязаные вручную; фетровые и соломенные шляпки, беретки, обувь на невысоком каблуке без платформы с закрытым носиком, женские невысокие ботиночки, платки, косынки хлопчатобумажные и шелковые, украшения (броши, бусы, серьги, кольца), плащи легкие неярких цветов, заношенные телогрейки, шерстяные платки бежевого и коричневого цветов наподобие оренбургских.

Также потребуются платьица, кофточки, юбочки, обувь, плащи на девочек и курточки, шорты, рубашки и обувь на мальчиков, колготы детские телесного цвета.