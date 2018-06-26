РИАМО - 26 июн. Режим работы вестибюлей станций метро «Спортивная», «Воробьевы горы», а также станции МЦК «Лужники» изменится с 15:00 вторника, они будут работать только на выход, это связано с проведением матча на столичном стадионе «Лужники», сообщается в Twitter-аккаунте информационного центра транспортного комплекса столицы.

«За два часа до начала матча южный вестибюль станции «Спортивная», северный вестибюль «Воробьевых гор» и станция МЦК «Лужники» будут работать только на выход. После окончания матча – только на вход. Пожалуйста, учитывайте это, чтобы избежать неприятных сюрпризов», - говорится в сообщении.

Во вторник на стадионе «Лужники» состоится матч между сборными Дания-Франция, начало матча в 17:00.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.