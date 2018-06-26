РИАМО - 26 июн. Более 72 тысяч хулиганских звонков поступило в областную систему-112 с начала текущего года, что почти в четыре раза меньше, чем за такой же период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала 2018 года по настоящее время в подмосковную систему-112 поступило более 72 тысяч ложных и хулиганских вызовов. Это почти в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сократить ложные и хулиганские вызовы удалось благодаря внедрению специального автоинформатора, оповещающего заявителя об ответственности», – сказал Пестов.

Если оператор системы-112 квалифицирует вызов обратившегося как хулиганский, то программа автоматически совершает автодозвон на номер позвонившего и включает автоответчик, который рассказывает об административной и уголовной ответственности за вызов экстренных служб из хулиганских побуждений.

Данные абонента, который совершил ложный звонок, специалисты сохраняют в специальной базе. После повторных хулиганских звонков с одного и того же номера информация о нарушителе передается в правоохранительные органы.

При этом номера нарушителей никогда не блокируются – экстренная помощь может понадобиться всем без исключения.

«На сегодняшний день удалось значительно сократить количество ложных или хулиганских звонков, поступающих в систему-112. Они составляют порядка 1% от общего числа поступающих вызовов, при том, что еще в 2017 году их было свыше 5%. Снижение количества ложных и хулиганских звонков позволяет операторам меньше отвлекаться и сосредоточиться на оказании помощи людям, которые в ней действительно нуждаются», – отметил Пестов.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории Российской Федерации.