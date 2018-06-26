РИАМО - 26 июн. Территорию терминала С международного аэропорта «Шереметьево» приняли решение расширить, там планируют спроектировать многоуровневый аэровокзал, за счет чего терминал сможет принять 15 миллионов пассажиров в год, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы.

«Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», – говорится в сообщении.

Специалисты ведомства надеются, что обновление терминала C позволит расширить пропускную способность Северного терминального комплекса и аэропорта «Шереметьево» в целом.

По завершению реконструкции, проектная пропускная способность Терминала С, предназначенного для обслуживания международных воздушных линий, составит 15 миллионов пассажиров в год. В терминале спроектируют сложный многоуровневый аэровокзал с централизованной частью для обслуживания пассажиров и багажа всех категорий и связанной с ней посадочной галереей. Общая площадь терминала составит 114 762 квадратных метров.

По функциональному назначению территория, на которой пройдут работы, разделена на зону обслуживания пассажиров и технологическую. В зону обслуживания пассажиров войдут привокзальная площадь с транспортными коммуникациями и непосредственно здание терминала с пирсом. Технологическая зона предназначена для предполетного и послеполетного обслуживания воздушных судов.

В рамках реализации первого этапа строительства и благоустройства терминала С помимо возведения нового здания проектом предусмотрены размещение надземных переходов от Терминала В к Терминалу С, прокладка подземных коммуникаций, а также устройство автодорог и тротуаров.

В мае 2018 года Главгосэкспертиза одобрила проект строительства ангара в аэропорту «Шереметьево».