РИАМО - 26 июн. Филиал «умного» корейского госпиталя «Бундан», который построят в Сколкове, примет первых пациентов через три года, объем инвестиций в строительство составит около 70 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным подписано соглашение о строительстве инновационного «умного» госпиталя на территории медицинского кластера в Сколкове. Этот госпиталь будет филиалом лечебного учреждения «Бундан» Сеульского национального университета. В течение ближайших двух лет основные строительные работы здесь планируется закончить», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время ведется проектирование нового здания. Объем инвестиций в строительство госпиталя составит порядка 70 миллионов долларов, часть вложений совершит сам корейский госпиталь, часть – российский инвестор.

Клиника займет площадь в 48 тысяч квадратных метров. Она будет рассчитана на 260 коек и восемь операционных. Ожидается, что специалисты клиники смогут оказывать помощь более чем 26 тысячам пациентов в год.

Ранее правительство Москвы и руководство госпиталя «Бундан» Сеульского национального университета подтвердили планы по совместному строительству «умного госпиталя будущего» на территории инновационного центра «Сколково».

Соответствующий меморандум подписали мэр Москвы Сергей Собянин и президент госпиталя «Бундан» Джон Сан Хун на встрече в Кремле в присутствии президента России Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.