РИАМО – 26 июн. Депутаты Госдумы Алексей Журавлев («Родина») и Сергей Шаргунов (КПРФ) внесли в Госдуму пакет законопроектов, которые отменяют уголовную ответственность за репосты в интернете, пишет во вторник газета «Коммерсант».

Депутаты внесли в Госдуму пакет законопроектов, которые вносят поправки в УК РФ и КоАП РФ.

«Я считаю, что вся 282-я статья в УК РФ избыточна, потому что в кодексе есть и другие статьи, которые наказывают за схожие деяния. Лайки, репосты и страстное выражение своей позиции не должны наказываться уголовно», – сказал Шаргунов.

Действующую редакцию статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) парламентарии предлагают разделить между двумя кодексами.

Первую часть статьи, посвященную публичному разжиганию ненависти «по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе», переносят в КоАП. По ней нарушителям будет грозить штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 100 часов, или административный арест до 15 суток. Вторая часть статьи (те же действия, совершенные группой лиц или с применением должностного положения) останется в том же виде в УК РФ.

По мнению депутата, «шансы на его принятие (законопроекта – ред.) незначительные».

Согласно пункту «к» статьи 105 думского регламента, поправки в УК должны вноситься с отзывами правительства и Верховного суда. Шаргунов отметил, что их пакет законопроектов внесен без них.