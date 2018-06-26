РИАМО – 26 июн. В столичном районе Китай-город рядом с парком «Зарядье» на территории 0,13 гектаров появится комплекс элитных апартаментов, ранее на этой территории планировали построить гостиницу, пишет РБК.

Строительство в центре Москвы будет осуществлять MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко.

«Владельцы и топ-менеджеры MR Group через ООО «Централ Парк» весной этого года получили 95% в ООО «ССР», которое в июне 2018 года получило разрешение Мосгосстройнадзора на строительство в районе Китай-города комплекса апартаментов с подземным паркингом», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее власти города планировали построить на этом участке гостиницу с подземной частью, при этом чиновники уточняли, что отель уже на 40% готов – на участке находилось недостроенное здание.

Представитель Москомстройинвеста заявил, что у новых апартаментов будет та же функция, что и у гостиницы.

«Стоимость участка под апартаменты в Китай-городе составляет около 300 миллионов рублей, стоимость самого строительства – 500 миллионов рублей. При этом возможная выручка от реализации проекта может составить 1,3–1,8 миллиарда рублей. Поэтому с точки зрения экономики выбор в пользу апартаментов абсолютно понятен», – заключил партнер Colliers International Владимир Сергунин.

Апартаменты, скорее всего, будут в элитном ценовом сегменте, полагает директор департамента управления продажами жилых проектов Knight Frank Ольга Широкова. Она отмечает, что участок расположен в самом премиальном районе в пешей доступности от Кремля и парка «Зарядье».

«Если речь идет о квартирах для постоянного проживания, то вид на парк поднимает цены на квартиры на 5–10%. Но если комплекс расположен во дворах, то «Зарядье» мало повлияет на ценообразование», – предположил председатель совета директоров RRG Денис Колокольников.

Комплекс на Славянской площади станет вторым проектом MR Group в элитном сегменте – первый проект на Цветном бульваре, 32, компания запустила осенью прошлого года. Кроме того, в декабре 2017 года MR Group купила проект апартамент-отеля на улице Летниковской, 13, разрешение на строительство которого было получено в этом июне.