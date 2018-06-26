РИАМО - 26 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ключи от квартир 13 детям-сиротам в подмосковных Химках, они получили новое жилье в доме в микрорайоне Сходня, передает корреспондент РИАМО.

За 4 года в регионе квартиры получили около 2,6 тысячи детей, которые выросли без родителей. Власти стремятся, чтобы это было достойное жилье с хорошей инфраструктурой. Из бюджета Московской области на квартиры выделено 6,8 миллиарда рублей. Всего в Московской области около 16 тысяч детей-сирот, уточняется в материале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Сегодня мы собрались, чтобы дать продолжение большой федеральной программе, которая реализуется у нас в стране - это вручение квартир тем, кто вырос без родителей. Каждый год в Подмосковье удается вручать порядка 700-800 ключей. Хочу пожелать вам, молодым, сильным, здоровым, чтобы у вас все в жизни получалось. Чтобы в этих стенах вы жили комфортно, могли самореализоваться, найти профессию по призванию и, конечно, создать семью», - сказал Воробьев, открывая торжественную церемонию.

Новоселы остались довольны полученными квартирами.

«Площадь 42 квадратных метра. Там все есть - заезжаешь, живи. Все есть, вплоть до зубных щеток. У меня уже есть работа в этом районе, буду продолжать учиться и развиваться», - рассказал Сергей Легостаев журналистам.

Как отметил Радислав Ронжин, квартира ему очень понравилась.

«Обширная, мебель есть. Кухня обустроена, есть предметы личной гигиены, кровать, телевизоры. До станции 7-10 минут», - пояснил Ронжин.

Студентке Московского государственного областного университета Анжелике Тараненко ее квартира тоже очень понравилась.

«Все буду постепенно устраивать. Есть диван, телевизор, раздельные ванна и туалет», - заключила Тараненко.

Ключи от квартир в новом доме по адресу: микрорайон Сходня, улица Ленинградская, 1, получили 13 детей-сирот. Всего в 2018 году в Химках для сирот выделено 19 квартир на 73,4 миллиона рублей. Все в доме-новостройке (улица Ленинградская, дом 1). Оставшиеся шесть квартир будут выданы до конца года, так как их будущие собственники еще являются несовершеннолетними. Каждая квартира укомплектована необходимой мебелью, а также предметами личной гигиены, уточняется в материале пресс-службы губернатора и правительства региона.

Государственная политика Московской области направлена на стимулирование усыновления и приема детей в семьи. Так, в 2013 году был принят закон, увеличивший в два раза (до 25 тысяч рублей) размер вознаграждения приемных родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Усыновителям выплачиваются единовременное пособие – 30 тысяч рублей — и ежемесячное пособие – 10 тысяч рублей.

За 4 года в регионе закрыли 29 детских домов (в 2013-м было 44, в 2016-м – 16, 2017-м - 15). Сегодня 93,4% всех детей-сирот (более 15 тысяч человек), проживающих в регионе, воспитываются в семьях, 6,6 % (549) – в 15 детских домах.

В семьи принято более 10 тысяч детей. Доля усыновленных детей в Московской области составляет 35% из всех детей-сирот, принятых в семьи.

Кроме того, Московская область первая внедрила закон о постинтернатном патронате, что позволяет ребенку, достигшему 18 лет, иметь взрослого наставника.