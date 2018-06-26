РИАМО – 26 июн. Исследование «Роскачества» выявило российские регионы, которые являются лидерами по изготовлению качественного хлеба, передает Федеральное агентство новостей.

Сотрудники ведомства провели масштабное исследование хлеба в России – оно продолжалось около года и затронуло 176 брендов в 62 регионах страны. Хлеб оценивали по 50 показателям. Эксперты изучали качество и безопасность товара, они проверяли продукцию на наличие пестицидов и фосфатов. Оценивалась и влажность, зольность, количество клейковины, «натуральность» изделия.

«Выяснилось, что 80% хлеба в России соответствует ГОСТу. Лидерами по объему высококачественного хлеба стали Ставрополье, Воронежская и Саратовская области. Хорошее качество хлеба в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области», – отмечается в материале.

Ростовская, Кировская, Тульская, Вологодская области, Пермский край и Петербург также изготавливают качественный хлеб, добавляется в исследовании.