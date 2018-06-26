РИАМО - 26 июн. Свыше 8 тысяч детей появилось на свет в новых центрах материнства в Подмосковье в 2018 году, благодаря работе центров в Московской области снизилась младенческая смертность, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«С начала 2018 года в новых подмосковных центрах материнства и детства на свет появилось свыше 8 тысяч детей. Всего с начала работы центров в них родилось более 11 тысяч младенцев», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

В 2017 году в Подмосковье открыли пять современных центров материнства и детства: в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском и Сергиевом Посаде.

«В центрах хорошие показатели рождаемости: с начала года в Наро-Фоминске на свет появились более 2 тысяч малышей, в Коломне — 1,5 тысячи, в Щелкове — свыше 2 тысяч новорожденных, в Раменском — порядка 1,6 тысячи и в Сергиевом Посаде — более 1 тысячи детей», – отметил министр.

По словам Маркова, новые центры оборудованы современной медицинской техникой, для работы привлечены высококвалифицированные врачи, которые оказывают помощь самого высокого уровня.

Важно, что в областных центрах материнства и детства специалисты, в том числе, выхаживают детей с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов. Благодаря работе новых центров материнства и детства в регионе снизилась младенческая смертность.