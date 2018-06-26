РИАМО – 26 июн. В России планируют создать единую систему подсчета туристов, вопросом разработки новой системы занимается созданный Росстандартом на базе «Опоры России» технический комитет по стандартизации «Услуги в сфере гостеприимства», пишет во вторник газета «Известия».

Сейчас Росстат, Минкультуры РФ и Ростуризм используют разные методики. Из-за этого данные расходятся, и в заблуждение вводятся потенциальные инвесторы, которые хотят вложиться в индустрию гостеприимства.

«Предлагается создать единую электронную базу туристов: она будет гарантировать, что одного человека не посчитают дважды, как это может происходить сейчас, если он останавливается в нескольких гостиницах (как правило, в разных городах). База поможет понять, сколько человек посетило тот или иной регион и сколько ночей там провели гости», – говорится в материале.

Также необходимо разделить путешественников на туристов и экскурсантов, полагают разработчики системы. В комитете по стандартизации предлагают считать туристами тех, кто остановился в отеле и провел в конкретном регионе не менее 24 часов. А экскурсанты – те, кто приезжает посмотреть достопримечательности, сходить в музей и в этот же день отправляется домой.

Подсчитывать планируется как россиян, путешествующих внутри страны, так и гостей из-за рубежа.

Все эти правила должны быть зафиксированы в специальном ГОСТе об учете туристов. Методика может стать обязательной, если будет утверждена правительством. Решение может быть принято после представления документа в кабмин.