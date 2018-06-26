РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В микрорайоне Климовск Подольска закрасили граффити на фасаде одного из домов по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на рисунки на фасаде дома 14/6 по проспекту 50 лет Октября в микрорайоне Климовск. Он отметил, что над восьмым подъездом надписи.

«Обращение было рассмотрено сотрудниками администрации. Сообщаю, что по данному факту был направлен запрос в управляющую компанию МУП «СЕЗ». Замечания, указанные в обращении, были устранены», – сказала замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций и информационной политике Ирина Бабакова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.