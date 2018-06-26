РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июн. С 18 по 25 июня сотрудники единой диспетчерской службы (ЕДС) подмосковного Королева оформили более 1,4 тысячи заявок по санитарному содержанию подъездов и дворов, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

Всего на прошлой неделе диспетчеры ЕДС приняли от жителей Королева более 4,6 тысяч заявок.

«Основные проблемы, с которыми обращались на прошедшей неделе: санитарное содержание помещений и придомовых территорий – 1 448 заявок; ремонт сантехоборудования – 679 заявок; благоустройство – 392 заявки; электроснабжение – 281 заявка; общестроительные работы на жилом фонде – 276 заявок», – говорится в сообщении.

По итогам было закрыто около 99% обращений.

Заявку в ЕДС можно оформить по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, а также на сайте: www.eds-korolev.ru или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.