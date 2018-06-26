РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске на Лаговском пруду мужчина избил молодого байкера за то, что у него слишком громко работал мотоцикл и мешал спать ребенку, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«На берегу Лаговского пруда 25 июня мужчина пытался сказать мотоциклисту, что шум от мотороллера мешает его семье, но парень был в шлеме и не слышал. Тогда мужчина набросился на парня и чуть не убил его из-за того, что шум мешал спать его ребенку. Парень заглушил мотоцикл, но мужчина уже не мог себя сдерживать. Он сначала жестоко избил молодого мотоциклиста, а потом топил его в воде и тине», – сказал свидетель.

По его словам, в итоге мотоциклиста забрала скорая.